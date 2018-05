WWE: Kevin Owens logra su clasificación a Money in the Bank

Kevin Owens , que hace una semana había sido eliminado de Money in the Bank, logró su ingreso a la lucha principal del evento, al vencer en una lucha de triple amenaza a Bobby Lashley y Elías. Esto gracias a la participación de su socio, Sami Zayn.



La lucha fue dominada por Lashley, que castigó duramente a sus oponentes con sus llaves de poder. Owens ponía ímpetu, mientras que Elías intentó tocar su guitarra en medio de la lucha.



Bobby Lashley tenía vencido a Elías listo para el conteo de tres, pero Sami Zayn apareció, lo sacó del ring lo golpeó contra el poste de la esquina y le aplicó su patada a la cara.



Esto fue aprovechado por Kevin Owens, que se lanzó con una plancha anfibio sobre Elías para lograr la victoria por la cuenta de tres.





De esta manera Owens logra su clasificación a la lucha de escaleras de Money in the Bank, al igual que Bobby Roode, que se impuso en otra lucha de triple amenaza a Baron Corbin y No way José.



Los otros clasificados hasta el momento a la lucha de Money in the Bank son Braun Strowman, Finn Bálor, Rusev y The Miz.