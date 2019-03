WWE: Kofi Kigston luchará por el título en WrestleMania y ahora sí, Vince McMahon lo confirmó | VIDEO

Kofi Kinsgton enfrentará a Daniel Bryan en WrestleMania, en una lucha por el título de WWE, gracias a que sus compañeros del New Day, Big-E y Xavier Woods, derrotaron a Karl Anderson y Luke Gallows, Nakamura y Rusev, The Bar, Los Usos y Daniel Bryan con Erick Rowan, en una lucha de ruleta de rusa, en WWE SmackDown Live.



Aunque la labor parecía difícil, The New Day logró derrotar a los otros cinco equipos, uno a uno. Primero se enfrentaron a Luke Gallows y Karl Anderson. Increíblemente, lograron la victoria en solo un minuto sin que participe Gallows.



Luego se enfrentaron a Shinsuke Nakamura y Rusev. Big-E y Xavier Woods le aplicaron el Midnight Hour al nipon para vencer a su segundo equipo en contra, en WWE SmackDown Live.

Tras ello, The New Day enfrentó a Sheamus y Cesaro del equipo The Bar. En esta ocasión Xavier Woods derrotó al irlandés por la cuenta de tres, sin embargo los rudos de WWE, los atacaron pese a que ya había terminado la lucha.



Llegó el turno de Los Usos, quienes desistieron de luchar y así The New Day logró su cuarta victoria y quedó a solo un paso de lograr que Kofi Kingston vaya a WrestleMania.

Luego fue el turno de enfrentarse a Daniel Bryan y a Erick Rowan, a quien Big-E lanzó sobre la mesa de transmisión y luego la colocó sobre él, para lograr la victoria por la cuenta fuera del ring.



Con esta victoria de New Day en esta lucha de ruleta rusa, Kofi Kingston se ganó el derecho de enfrentar a Daniel Bryan en WrestleMania y para que no quede ninguna duda, Vince McMahon confirmó esta lucha.

Al final de esta lucha, la mayoría de los luchadores de WWE SmackDown Live salieron a celebrar la victoria de Kofi Kingston, al grito de 'te lo mereces'.