Lana, la esposa del luchador Rusev, reveló que ha recibido amenazas de muerte debido al supuesto ‘triángulo amoroso’ que ha formado con ‘el dominador’ Bobby Lashley, el mismo que no es más que un ángulo (una historia) de los guionistas de WWE Monday Night RAW.

En una entrevista para ComicBook.com, Lana reveló que incluso el FBI tomó conocimiento de esta situación y ya se encuentra detrás de los responsables de las amenazas.

“Personalmente, he recibido muchas amenazas de muerte. Recibí llamadas, y por ello, el FBI ha tenido que llamarme y protegerme. Recibo amenazas de muerte por mis comentarios en Instagram, en Twitter”, manifestó Lana.

Así como Lana, Bobby Lashley también recibe amenazas. (WWE)

Lana, quien brindó esta entrevista como parte de la promoción de la película Another Version of You, manifestó que horas antes abrió su cuenta de correo y descubrió que tenía otra amenaza de muerte.

“Estas cosas son absolutamente espantosas. El acoso cibernético es una causa de suicidio. Todo esto está muy mal”, manifestó la rubia Lana.

Recordemos que a raíz de este supuesto triángulo amoroso entre Lana, Rusev y Bobby Lashley, ‘el dominador’ también ha recibido amenazas de muerte.

Este ángulo entre Lana, Rusev y Bobby Lashley también ha sido motivo de muchas críticas del Universo WWE, que no gustan de este tipo de historias.