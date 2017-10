El regreso del popular equipo The Shield está cada vez más cerca en WWE. Tras la paliza que The Miz, Sheamus y Cesaro le infringieron a Roman Reigns en Monday Night RAW, los campeones en pareja Seth Rollins y Dean Ambrose se acercaron a brindarle su apoyo.



Roman Reigns se enfrentó a The Miz por el título Intercontinental y para ello se deshizo de Curtis Axel y Bo Dallas, antes de entrar al ring.



Un temeroso The Miz se veía superado por el 'Perro grande', cuando Sheamus y Cesaro irrumpieron en el cuadrilátero y atacaron al Imperio Romano.

Los villanos le aplicaron a Roman Reigns la misma llave que usaba The Shield, para acabar con el samonao.



Pese a que le triunfo fue para Reigns por la interferencia de los europeos, The Miz conservó el cinturón.



Por ello al final de WWE Monday Night RAW, un Roman Reigns adolorido fue visitado por sus excompañeros Seth Rollins y Dean Ambrose, en una clara señal del regreso del popular equipo.