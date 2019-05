Mira la increíble cartelera del evento WWE Super ShowDown que se llevará a cabo en Arabia Saudita

WWE promete un espectáculo a lo grande en Arabia Saudita, el próximo viernes 7 de junio cuando lleve a cabo su evento Super ShowDown, el mismo que ha sido calificado por muchos, como un espectáculo superior a WrestleMania. La lucha principal de la noche será protagonizada por las leyendas The Undertaker y Goldberg. Por eso en esta nota te vamos a contar como hasta ahora la cartelera de WWE Super ShowDown.



'El fenómeno' The Undertaker vuelve a la acción, sin embargo su reaparición esta vez será más sensacional, ya que se medirá al 'icono de la WCW' Goldberg, en una lucha de ensueño para muchos.



Por primera vez Goldberg y The Undertaker combatirán en un mano a mano. Pese a que ya están en el final de sus carreras, su sola presencia hace ya de WWE Super ShowDown un evento espectacular.

En otra gran lucha, Braun Strowman, 'El Monstruo entre hombres', tendrá al frente al 'Dominador' Bobby Lashley. La batalla promete ser épica, al tener frente a frente a dos de las fuerzas más dominantes de WWE.



Triple H también será parte de Super ShowDown. Su rival será su antiguo aliado del grupo Evolution, Randy Orton, mientras que 'El Perrote' Roman Reigns se medirá a Shane McMahon.

En WWE Super ShowDown los dos cinturones más importantes también estarán en disputa, ya que Seth Rollins se enfrentará a Baron Corbin por el título Universal, mientras que Kofi Kingston defenderá el cinturón de WWE ante Dolph Ziggler.



WWE Super ShowDown se llevará a cabo en el estadio Rey Abdullah de Yeda, en Arabia Saudita, el próximo viernes 7 de junio y será transmitido por WWE Network.