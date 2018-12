WWE: Dolph Ziggler vs Drew McIntyre en la jaula de acero en la víspera de Año Nuevo en Monday Night RAW

WWE Monday Night RAW Dolph Ziggler vs Drew McIntyre EN VIVO EN DIRECTO, TV ONLINE. La acción de todos los lunes continúa el último día del 2018 en WWE Monday Night RAW cuando Dolph Ziggler se enfrente a su exsocio, Drew McIntyre, en una lucha dentro de la jaula de acero. Al rubio de la Florida no le gustó que el psicópata escoces busque hacer su propio camino y lo deje de lado, lo que originó el enfrentamiento entre estas dos superestrellas. Tambien veremos que sucede con la amistad entre Ronda Rousey y Natalya, tras el enfrentamiento que sostuvieron en Noche Buena, además, es un misterio que sucederá con 'el Arquitecto' Seth Rollins tras perder el título Intercontinetal ante Dean Ambrose. Por eso no te puedes perder WWE Monday Night RAW esta noche a las 8 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 2.



El propio propietario de WWE, Vince McMahon, anunció la lucha entre Dolph Ziggler y Drew McIntyre dentro de una jaula de acero, en un gran cierre de la temporada 2018. Mientras Ziggler ha perdido un poco de protagonismo las últimas semanas, todo lo contrario ocurre con Drew McIntyre, que ha tomado un rol protagónico en cada nueva aparición.



Recordemos que a su regreso a WWE, Drew McIntyre ha protagonizado enfrentamientos contra Braun Strowman y el grupo The Shield, ocupando una posición protagónica por encima de otros luchadores como Bobby Lashley y Finn Bálor.

En tanto esta semana también sabremos que pasará con la amistad entre Ronda Rousey y Natalya luego de la lucha titular que sostuvieron en la Noche Buena. Ronda reconoció el talento de Natalya, quien fue una de las principales luchadoras que la ayudó en su debut en el ring de WWE.



En esta edición de WWE Monday Night RAW veremos si Seth Rollins intenta recuperar el título Intercontintal, que le fue arrebatado por Dean Ambrose en el evento WWE TLC.

Esta será la última edición de WWE Monday Night RAW de este 2018 así que el Universo WWE no debe descartar una sorpresa de fin de año. El programa será emitido por Fox Sports 2 desde las 8 de la noche.