Roman Reigns amenaza con presentarse en WWE Monday Night RAW, pese a las advertencias

WWE Monday Right Raw EN VIVO, EN DIRECTO, TV ONLINE. Han pasado algunas semanas desde que Roman Reigns pasó a formar parte del roster de WWE SmackDown Live, sin embargo 'el perrote' anunció que este lunes se presentará en WWE Monday Night RAW para solucionar unos asuntos que tiene pendientes. Enterados de ello, la directiva de WWE le prohibió al samoano regresar al 'show de la marca roja', sin embargo Roman afirmó que de todas maneras se presentará en RAW. Veremos que sucederá en WWE Monday Night RAW, a solo escasas semanas del esperado evento WWE Money in the Bank del domingo 19 de mayo. La edición de WWE Monday Nigth RAW de este 6 de mayo se llevará a cabo en el US Bank Arena de Cincinnati, Ohio, desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmito por Fox Sports 2.



Hace unos días, Roman Reigns anunció que tenía asuntos pendientes en WWE Monday Night RAW. Ello encendió las alarmas en los directivos de WWE, quienes habían decidido que siga su carrera en WWE SmackDown Live.



Ante esta situación, le prohibieron rotundamente a Roman Reigns acercarse este lunes al US Bank Arena. Pese a ello, el 'Imperio Romano' afirmó que de todas maneras se presentará en RAW.

En esta edición de WWE Monday Night RAW, también veremos un nuevo episodio del reto entre el campeón Universal Seth Rollins y 'el fenomenal' AJ Styles, quienes se enfrentarán en una esperada colisión en WWE Money in then Bank.



También conoceremos que pasará con los cuatro representantes de WWE Monday Night RAW en Money in the Bank, Ricochet, Braun Strowan, Drew McIntyre y Baron Corbin.

La semana pasada Rey Misterio Jr. derrotó al campeón de los Estados Unidos, Samoa Joe, quien buscará desquitarse del pequeño campeón de raíces latinas.



WWE Monday Nigth RAW se llevará a cabo en el US Bank Arena de Cincinnati, Ohio, y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Sports 2.