WWE: La leyenda Mick Foley presentará un nuevo título en Monday Night RAW 

WWE Monday Night RAW EN VIVO, EN DIRECTO, TV ONLINE. La leyenda de la lucha violenta Mick Foley se presentará este lunes en WWE Monday Night RAW porque será el encargado de presentar un nuevo campeonato. La noticia tomó por sorpresa al Universo WWE, ya que la nueva presea es en un verdadero misterio para todos. La respuesta se conocerá este lunes a partir de las 7 de la noche (hora peruana) en WWE Monday Night RAW, que será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 2.



El anuncio del nuevo campeonato se dio a conocer durante la transmisión de WWE Money in the Bank. Por la información recogida solo se sabe que la presentación será hecha en WWE Monday Night RAW.



Tras este anuncio, algunas hipótesis han surgido en el Universo WWE: Algunos afirman que cómo Mick Foley presentará el cinturón, este sería una especie de nuevo Hardcore campeonato, mientras que otros aseguran que será un título que reemplazará al Universal.

Lo cierto es que WWE busca generar mayor expectativa, ya que luchará en el rating contra el encuentro entre Golden State y Portland por las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.



En tanto, Brock Lesnar el Señor Dinero en el Bando 2019 podría hacer su aparición para desafiar al actual campeón de WWE Monday Night RAW, Seth Rollins.



También nos encontramos a pocas semanas del evento Super ShowDown en Arabia Saudita, que tendrá una esperada lucha entre Goldberg y The Undertaker. Los fans esperan ver a uno de estas superestrellas en el ring.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en el Times Union Center in Albany de New York y será transmitido desde las 7 de la noche (hora peruana) por la señal de Fox Sports 2.