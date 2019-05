WWE Monday Night Raw: Brock Lesnar anunciará a qué campeón retará por su título 

WWE Monday Night Raw EN VIVO. 'El Señor dinero en el banco' Brock Lesnar aún no decide si canjeará el maletín en una lucha contra Seth Rollins, monarca Universal, o si lo hará contra el campeón de WWE, Kofi Kingston. La respuesta la tendremos esta noche en WWE Monday Night RAW, a las 7 de la noche, desde el Sprint Center en Kansas City y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.



Sorpresivamente Brock Lesnar tomó el maletín con dinero en el banco en la pasada edición de WWE Money in the Bank y ganó el derecho de enfrentar al campeón de WWE Monday Night RAW o de WWE SmackDown Live.



Sin embargo en la edición pasada de WWE Monday Night RAW no tomó una decisión y este lunes Brock Lesnar anunciará a quién desafiará para convertirse nuevamente en campeón.



Pero no solo conoceremos la decisión de Brock Lesnar en esta edición de WWE Monday Night RAW, también sabremos que decisión tomará el excampeón de los Estados Unidos, Samoa Joe, en busca de recuperar el cinturón, hoy en poder de Rey Mysterio Jr.



La campeona Becky Lynch acabó con Lacey Evans y ahora busca nuevos desafíos. Esta noche sabremos quién se asoma como nueva retadora de su título.

El nuevo campeonato 24/7 también seguirá en juego. Actualmente el título se encuentra en poder de R-Truth, sin embarfgo esta situación puede cambiar en cualquier momento.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en Sprint Center en Kansas City y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 2, desde las 7 de la noche (Hora peruana).