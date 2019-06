The Undertaker estará en Monday Night RAW y Brock Lesnar anuncia que canjeará el maletín de Money in the Bank

WWE EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. The Undertaker regresará esta noche a WWE Monday Night RAW para pronunciarse sobre su enfrentamiento ante Goldberg del próximo viernes en el evento Super ShowDown en Arabia Saudita. En tanto 'La Bestia' Brock Lesnar anunció que canjeará su maletín de Money in the Bank por una oportunidad por el título Universal que se encuentra en poder de Seth Rollins, mientras que Roman Reigns y los Usos se enfrentarán ante Drew McIntyre y The Revival. Todo ocurrirá este lunes desde las 8 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2.



The Undertaker vuelve a WWE después de varias semanas, en su última aparición, una semana después de WrestleMania atacó a Elías, sin embargo no se pronunció sobre su prolongada ausencia y ahora tendrá oportunidad de hacerlo en WWE Monday Night RAW.



The Undertaker tendrá un duro compromiso contra Goldberg. 'El icono de la WCW' se enfrentará en una lucha de ensueño ante 'el amo de las criaturas de la noche', en esta esperada lucha en WWE Super ShowDown.



Pero no solo la presencia de The Undertaker será la atracción principal de WWE Monday Night RAW, el excampeón de los pesos completos del UFC, Brock Lesnar estará en el show y canjeará el maletín de MIB.



A pesar que en la edición pasada de WWE Monday Night RAW se mostró sorprendido por tener todo un año para canjear el maletín, en WWE.com anunciaron que 'La Bestia' Brock Lesnar canjeará el maletín.

En otra de las luchas anunciadas para este W WE Monday Night RAW veremos a Roman Reigns hacer equipo con sus primos Los Usos para hacerle frente a Drew McIntyre y The Revival.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en el Frank Erwin Center de Austin, Texas desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitida por Fox Sports 2.