WWE: Seth Rollins luchará con Dolph Ziggler en una difícil prueba antes de ir por el título Universal ante Brock Lesnar

Seth Rollins será el retador del campeón Universal Brock Lesnar el próximo 11 de agosto en el esperado evento WWE SummerSlam , sin embargo en WWE Monday Night RAW tendrá un duro desafío ante Dolph Ziggler, quien no se refirió de buenas maneras a Shawn Michaels, uno de los luchadores más admirados por 'El Arquitecto'. En la misma edición de WWE Monday Night RAW, Roman Reigns y Samoa Joe protagonizarán otro duelo de samoanos, mientras que la campeona Becky Lynch se medirá a Alexa Bliss, en una lucha no titular. Todo ocurrirá este lunes en la Verizon Arena de North Little Rock, Arkansas.

La relación entre Dolph Ziggler y Seth Rollins nunca ha sido de las mejores, pero estas diferencias crecieron durante los últimos días, cuando el rubio de Florida se refirió en malos términos a Shawn Michaels, quien había defendido a Seth Rollins del ataque de AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows.



Ahora, a pocas semanas de llevarse a cabo el encuentro ante Brock Lesnar de SummerSlam, Seth Rollins tendrá la oportunidad de taparle la boca a Dolph Ziggler, en WWE Monday Night RAW.

En tanto, en la misma edición de WWE Monday Night RAW, 'el perrote' Roman Reigns se enfrentará nuevamente con Samoa Joe en un segundo duelo de samoanos.



Roman Reigns todavía no tiene una lucha confirmada para SummerSlam, pero deberá tener cuidado de los ataques de Shane McMahon, Drew McIntyre y Elías.

En otras de las luchas más esperadas de esta edición de WWE Monday Night RAW, la campeona Becky Lynch se enfrentará a Alexa Bliss, en una lucha no titular.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en la Verizon Arena de North Little Rock, Arkansas, desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2.