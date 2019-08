El torneo 'Rey del Ring' comienza en WWE Monday Night RAW | VIDEO

Uno de los torneos más importantes en la historia de WWE, 'Rey del Ring' regresa este lunes a WWE Monday Night RAW, esta vez con dos luchas de pronóstico reservado: Samoa Joe contra Cesaro y Cedric Alexander vs. Sami Zayn, además, en esta misma velada de WWE, el campeón de los Estados Unidos AJ Styles, defenderá su cinturón ante 'el monstruo entre hombres' Braun Strowman. Todo esto se llevará a cabo en el Xcel Energy Center de Saint Paul, Minnesota y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de Fox Sports desde las 7 de la noche (hora peruana).



'La máquina samoana de sumisiones' Samoa Joe tendrá la oportunidad de enfrentar al 'superman suizo' Cesaro en esta llave de la fase inicial del torneo 'Rey del Ring' en WWE Monday Night RAW.



En tanto, Cedric Alexander se medirá al villanazo de Sami Zayn, quien también busca hacerse de la corona. Estos serán los dos primeros enfrentamientos del 'Rey del Ring' en WWE.



En las otras llaves del 'Rey del Ring' para WWE Monday Night RAW, Drew McIntyre se enfrentará a Ricochet, mientras que Baron Corbin se enfrentará con el Miz. Estas luchas aún no han sido programadas y probablemente se llevarían a cabo la siguiente se semana.



En tanto, las llaves del 'Rey del Ring' para WWE SmackDown Live establecidas fueron Kevin Owens vs. Elías, Ali vs. Buddy Murphy, Chad Gable vs. Shelton Benjamin y Apollo Crews vs. Andrade.

Volviendo a WWE Monday Night RAW, este lunes también tendremos un espectacular combate entre el campeón de los Estados Unidos, AJ Styles, contra 'el monstruo entre hombres' Braun Strowman.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en el Xcel Energy Center de Saint Paul, Minnesota, y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 2, desde las 7 de la noche (hora peruana).