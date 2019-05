WWE Money in the Bank: Esta es la cartelera del evento que nos traerá la lucha por 'el maletín con dinero en el banco'

WWE Money in the Bank nos traerá la tradicional lucha de escaleras por el 'maletín con dinero en el banco', que te brinda el derecho a enfrentar al campeón Universal o el campeón de WWE. En esta oportunidad Finn Bálor, Randy Orton, Andrade, Ali, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ricochet y Sami Zayn competirán en este enfrentamiento, sin embargo este evento nos traerá otros grandes combates, que aquí te contaremos.



En esta edición de WWE Money in the Bank, Becky Lynch defenderá su título de Monday Night RAW ante Lacey Evans y después tendrá que defender el cinturón de SmackDown Live ante Charlotte.



En tanto, su pareja, el campeón Universal Seth Rollins expondrá su cinturón por primera vez desde que venció a Brock Lesnar, ante 'el fenomenal' AJ Styles.

En tanto, el campeón de WWE Kofi Kingston defenderá el cinturón de WWE ante Kevin Owens, mientras que 'el perrote' Roman Reigns se enfrentará en un mano a mano a Elías.



También tendremos el enfrentamiento por el maletín femenino, en la que participarán Ember Moon, Mandy Rose, Bayley, Nikki Cross, Dana Brooke, Natalya, Carmella y Naomi.

En otras luchas que han concitado el interés del Universo WWE son Shane McMahon vs. The Miz en la jaula de acero y Daniel Bryan junto a Erick Rowan ante The Usos.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo en el El XL Center de Hartford, Connecticut desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Action.