WWE Money in the Bank: Ocho superestrellas buscará en maletín 'con dinero en el banco' | EN VIVO

WWE Money in the Bank EN VIVO EN DIRECTO TV OLINE. Ocho superestrellas de WWE buscarán quedarse con el maletín 'de dinero en el banco' este domingo en el esperado evento WWE Money in the Bank, que se realizará en el XL Center, Hartford, Connecticut. Drew McIntyre, Baron Corbin, Finn Bálor, Andrade, Randy Orton, Alí, Ricochet y Sami Zayn competirán en la lucha principal del evento, además, WWE Money in the Bank nos presentará otros grandes combates como Becky Lynch ante Lacey Evans por el título de RAW y también contra Charlotte por el cinturón de SmackDown Live, además, Seth Rollins defenderá su campeonato ante AJ Styles y Kofi Kingston hará lo propia contra Kevin Owens. Por eso no te puedes perder WWE Money in the Bank EN VIVO.

WWE Money in the Bank tendrá como pelea principal la mencionada lucha de las ocho superestrellas, pero también tendremos una lucha femenil con mber Moon, Mandy Rose, Bayley, Nikki Cross, Dana Brooke, Natalya, Carmella y Naomi.



Otro de las grandes luchas que nos traer á WWE Money in the Bank será ver a Seth Rollins frente a frente contra AJ Styles por el título Universal de WWE.

El contrato de #MITB te puede llevar a la GLORIA o a la RUINA! Y si no lo creen, aquí tienen una muestra de quién desperdició su oportunidad! pic.twitter.com/tqkXk48Fsh — WWE Español (@wweespanol) 18 de mayo de 2019

Además en WWE Money in the Bank también veremos al campeón de WWE Kofi Kingston en un mano a mano contra Kevin Owens, con el título en juego.



Becky Lynch también tendrá un duro desafío en WWE Money in the Bank. Ya que tendrá que defender su título de RAW ante Lacey Evans y el de SmackDown Live en otra lucha.

Rey Misterio buscará convertirse en el campeón de los Estados Unidos, aunque para ello deberá derrotar a Samoa Joe en WWE Money in the Bank.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo a las 6 de la tarde (hora peruana) en el XL Center, Hartford, Connecticut y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action y para todo el planeta por el servicio de streaming WWE Network.