WWE Clash at the Castle es el nuevo evento de WWE, que se llevará directamente desde el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Reino Unido. Desde la desaparición del canal Star Action, muchos de los seguidores de WWE en Sudamérica no saben como ver los eventos de lucha libre, por ello en esta nota te vamos a contar como ver en tu país este PPV de lucha libre.

Contarte que los derechos de transición de WWE para Latinoamérica se encuentran en poder de FOX Sports; pero desde la venta de FOX a Disney, esta cadena fue absorbida por ESPN y mucho de su contentido estrella pasó al líder mundial en deportes.

Así, salvó en excepciones como en Chile y México, la mayoría de los seguidores de WWE en latinoamérica se quedaron sin ver eventos como Royal Rumble y Wrestlemania por el cable. Por ello en esta nota te vamos a contar cómo ver Clash at the Castle en tu país.

¿A qué hora inicia WWE Clash at the Castle 2022?

Como WWE Clash at the Castle se realizará en Europa, el horario no será el habitual para este lado del mundo. Para que no te pierdas ninguna de las luchas, en esta nota te vamos a contar la hora de transmisión del evento en tu país.

Perú: 12:00 mediodía del sábado

Chile: 1:00 p.m.

México: 12:00 mediodía del sábado

Argentina: 2:00 p.m.

Colombia: 12:00 mediodía del sábado

Ecuador: 12:00 mediodía del sábado

Uruguay: 2:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 12 mediodía hora del este

España: 7:00 de la noche

¿Cuál es la cartelera de WWE Clash at the Castle 2022?

Clash at the Castle nos traerá a muchas de las más importantes superestrellas del momento, lo que asegura las grandes emociones en los combates. Por ello a continuación te contamos cuál es la cartelera de WWE Clash at the Castle.

Roman Reigns (c) vs. Drew McIntyre / Campeonato Universal Indiscutible de la WWE

Liv Morgan (c) vs. Shayna Baszler / Campeonato Femenino de SmackDown:

Bianca Belair, Alexa Bliss & Asuka vs. Damage control (Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky).17

Matt Riddle vs. Seth Rollins.

Walter (c) (con Ludwig Kaiser) vs. Sheamus (con Butch & Ridge Holland) / Campeonato Intercontinental:

Edge & Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) vs. The Judgement Day (Finn Bálor & Damian Priest) (con Rhea Ripley)

¿Cómo ver transmisión de WWE Clash at the Castle 2022?

PAÍS TRANSMISIÓN Perú 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK Chile 1:00 p.m. / WWE NETWORK México 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK y FOX SPORTS PREMIUM Argentina 2:00 p.m. / WWE NETWORK Colombia 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK Ecuador 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK Uruguay 2:00 p.m. / WWE NETWORK Venezuela 1:00 p.m. / WWE NETWORK Estados Unidos 12:00 mediodía del sábado / PEACOCK España 7:00 p.m. / WWE NETWORK

¿Cuánto cuesta y cómo ver WWE Network en vivo?

WWE Network es el servicio de streaming de WWE, con el mejor contenido del gigante mundial de la lucha libre y claro los eventos de PPV en vivo y en directo. Este servicio tiene un costo de 9.99 dólares mensuales y está disponible en todo el mundo a excepción de los Estados Unidos, donde existe Peacock.

Para poder verlo es necesario contar con un Smart TV o un TV Box y también puede ser visto en una computadora o un teléfono, al igual que Netflix. De esta manera podrás ver WWE Clash at the Castle.

