AJ Styles y Matt Hardy llegarán a Perú para el esperado WWE Live Lima | FOTOS | VIDEO

Una gran noticia para los fanáticos de WWE en Perú. El campeón de los Estados Unidos, AJ Styles, y Matt Hardy serán parte del esperado evento WWE Live Lima, que nos traerá a muchas de las superestrellas del Universo WWE, más importantes de la actualidad.



La noticia de la llegada de AJ Styles y Matt Hardy para ser parte de WWE Live Lima fue confirmada, generando gran expectativa entre todos los fans de la promotora de lucha libre profesional.



AJ Styles defenderá su cinturón de los Estados Unidos, ante el impresionante Ricochet. Una lucha que será todo un lujo para los fanáticos de WWE.



En tanto, Matt Hardy se enfrentará a la nueva figura latina de WWE, Andrade, quien en poco tiempo ha ganado mucha popularidad en la empresa de lucha libre.



Recordemos que Matt Hardy es uno de los luchadores preferidos del Universo WWE. Aún son recordadas sus grandes luchas al lado de su hermano Jeff.

En tanto, el campeón de WWE, Kofi Kingston defenderá su cinturón ante el antiguo campeón Daniel Bryan, que tendrá de su lado a Erick Rowan.



La superestrella más populares del momento en WWE, Roman Reigns tendrá un mano a mano contra Samoa Joe, en WWE Live Lima, mientras que Rey Mysterio se medirá a Randy Orton.

WWE LIVE LIMA (Cartelera completa)





- El campeón de WWE Kofi Kingston vs. Daniel Bryan w/Rowan ( Lucha por el título)

- Roman Reigns vs. Samoa Joe (lucha callejera)

- El campeón de los Estados Unidos AJ Styles vs. Ricochet (por el título)

- El campeón Intercontinental Shinsuke Nakamura vs. Ali ( por el título)

- Rey Mysterio vs. Randy Orton

- Braun Strowman vs. Elias

- Kevin Owens vs. Drew McIntyre

- Charlotte Flair vs. Ember Moon

- Big E vs. Sami Zayn

- Matt Hardy vs. Andrade

- Las Kabuki Warriors vs. Mandy Rose y Sonya Deville



WWE Live Lima se llevará a cabo este sábado 24 de agosto, en el Jockey Club.