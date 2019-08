Estas son las superestrellas que estarán en el esperado WWE Live Lima | VIDEO | FOTOS

Los fanáticos de WWE ya cuentan las horas para el esperado evento WWE Live Lima de este 24 de agosto. Roman Reings, Rey Mysterio, Randy Orton y Daniel Bryan son algunas de las superestrellas que serán parte de esta gran presentación. Por eso en esta nota te contaremos cuales son las superestrellas que estarán en esta gran velada, la quinta que WWE llevará a cabo en nuestro país.

Tal como se anunció hace unos meses, 'el perro mayor' Roman Reings encabezará esta cartelera y le hará frente a Samoa Joe, en un lucha callejera, en este WWE Live Lima.



Otra de las grandes superestrellas de WWE, el campeón de WWE Kofi Kingston, defenderá su cinturón en una batalla de revancha de WrestleMania contra el exmonarca Daniel Bryan, quien tendrá al gigante Erick Rowan, cuidándole las espaldas.

Otra de las superestrellas anunciadas en los últimos días para este show WWE Live Lima, es 'el fenomenal' AJ Styles, quien le hará frente al excampeón de los Estados Unidos Ricochet.



El favorito del público latino Rey Mysterio también estará en WWE Live Lima, quien se verá las caras con 'el máximo depredador' Randy Orton.

Otra de las grandes estrellas que quiere ver el público peruano es 'el monstruo entre hombres' Braun Strowman. Él se medirá a Elias, además, también tendremos en esta gira WWE Live Lima será Matt Hardy, quien tendrá un mano a mano con 'el ídolo' Andrade.



SUPERESTRELLAS CONFIRMADAS PARA WWE LIVE LIMA

- Roman Reigns

- Rey Mysterio

- Daniel Bryan con Erick Rowan

- Randy Orton

- Braun Strowman

- Kofi Kingston

- Charlotte

- Matt Hardy

- AJ Styles

- Shinsuke Nakamura

- Ricochet

- Samoa Joe

- Ali

- Elias

- Kevin Owens

- Drew McIntyre

- Ember Moon

- Big E

- Sami Zayn

- Andrade

- Mandy Rose

- Sonya Deville

- Asuka

- Kairi Sane

LUCHAS CONFIRMADAS WWE LIVE LIMA



- Pelea por el título de WWE

Kofi Kingston (c) vs Daniel Bryan con Rowan



- Street Fight

Roman Reigns vs Samoa Joe



- Pelea por el título de los Estados Unidos

AJ Styles (c) vs Ricochet



- Pelea por el título Intercontinental

Shinsuke Nakamura (c) vs. Ali



- Rey Mysterio vs Randy Orton



- Braun Strowman vs Elias



- Kevin Owens vs. Drew McIntyre



- Charlotte Flair vs. Ember Moon



- Big E vs. Sami Zayn



- Matt Hardy vs. Andrade



- The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose y Sonya Deville



La gran velada WWE Live Lima se llevará a cabo este sábado 24 de agosto, en el Jockey Club, aún quedan entradas a la venta.