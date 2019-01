WWE: R-Truth venció a Shinsuke Nakamura, le quitó el título de los Estados Unidos y luego lo defendió ante Rusev | VIDEO

R-Truth venció al 'rey del estilo fuerte' Shinsuke Nakamura, conquistando así el título de los Estados Unidos y minutos después, lo defendió ante Rusev, en WWE Smack Down Live. Tras su gran victoria el búlgaro y el nipón se aliaron para ponerlo fuera de combate.



Debido a que no pudo participar en el Royal Rumble, tras ser atacado por Nia Jax, WWE decidió darle una oportunidad por el título de los Estados Unidos ante Shinsuke Nakamura.



Pese a que no tenía ninguna chance, con un paquetito R-Truth logró la cuenta de tres sobre Shinsuke Nakamura, para sorpresa de todo el público.



Cuando R-Truth celebraba su victoria apareció sorpresivamente Rusev para exigir una lucha por el título de los Estados Unidos y sorpresivamente el nuevo campeón aceptó.



Pero el bruto búlgaro fue atrapado por otro paquetito de R-Truth, quien obtuvo su segunda victoria por la cuenta de tres y así retuvo el cinturón.

Pese a que solo el día anterior eran enemigos acérrimos, S hinsuke Nakamura y Rusev unieron fuerzas y le dieron una paliza a R-Truth.