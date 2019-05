WWE: Randy Orton 'confunde' al 'fenomenal' AJ Styles con Hornswoggle en Instagram

Parece que la mala relación entre Randy Orton y AJ Styles no terminó con el duelo que sostuvieron en WrestleMania. 'La víbora' de WWE compartió en su cuenta de Instagram una foto del pequeño Hornswoggle en la convención Starrcast, en la que aparece con el look de AJ Styles. Por lo mismo, Orton escribió como leyenda de la foto "AJ Styles traidor".



La imagen de inmediato tuvo miles de me gusta. Incluso de algunas de las superestrellas de WWE como Matt Hardy y Zack Ryder no dudaron en responder a la broma de Randy Orton.



Sin embargo quien no respondió fue AJ Styles y sus fans esperan con ansias conocer sus respuesta. Ya que 'el fenomenal' no es de 'poner la otra mejía'.

Recordemos que esta no es la primera vez que Randy Orton se refiere al fenomenal AJ Styles, en más de una ocasión 'La víbora' ha mostrado su arrogancia contra los luchadores que salieron de la lucha independiente.



Randy Orton y AJ Styles se enfrentaron en la edición número 35 de WrestleMania. La victoria fue para el excampeón de TNA con su 'antebrazo fenomenal'.

Por el momento Randy Orton está programado para enfrentar a Triple H en el evento de WWE en Arabia Saudita Super Show Down, mientras que WWE no anunció nada aún sobre la participación de AJ Styles en esta competición.



