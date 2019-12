WWE Raw EN VIVO: el capítulo mil 384 del ‘show rojo’ será este lunes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Bridgestone Arena de Nashville y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

Seth Rollins será protagonista en el inicio del nuevo episodio de WWE RAW. El ‘Arquitecto’ ofrecerá disculpas a todo el plantel de la ‘marca roja’ por las declaraciones vertidas la semana pasada. El luchador culpó a sus compañeros por la derrota en WWE Survivor Series.

“Tras unos largos días de reflexión, he decidido que el próximo lunes en Raw me gustaría disculparme con el equipo rojo y el Universo de WWE. Espero que me escuchen”, escribió el exmiembro de The Shield en redes sociales.

En el capítulo anterior, Rollins fue atacado por Kevin Owens con una paralizadora. Por esa razón, los ex ganadores del Campeonato Universal de WWE pelearon el estelar. La victoria fue para ‘KO’ por descalificación, pues el equipo de Authors of Pain intervino en el combate.

Por su lado, Charlotte Flair cobrará una deuda pendiente con las Kabuki Warriors. En la emisión anterior de Raw, la ‘Reina’ perdió en una mano a mano ante Asuka. Pero, la japonesa hizo de las suyas para quedarse con la victoria.

Durante la semana, WWE anuncia ‘The Queen’ se enfrentará en un combate en desventaja (dos contra uno) contra las asiáticas Asuka y Kairi Sane, vigentes campeonas en parejas de la división.

Rey Mysterio podría realizar una aparición después de ganar el título de los Estados Unidos a AJ Styles. El enmascarado estuvo acompañado por su hijo Dominic durante la celebración por obtener este prestigioso cinturón de WWE.

WWE Raw: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Brasil 10:00 p.m.

España 2:00 a.m. (3 de diciembre)