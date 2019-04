WWE: Alexa Bliss revelará quienes serán los participantes de RAW en Money in the Bank

WWE Monday Night RAW EN VIVO, EN DIRECTO, TV ONLINE. La siempre bella Alexa Bliss revelará quienes son los representantes de RAW que competirán en la lucha por el 'maletín con dinero en el banco' el próximo domingo 19 de mayo en el evento Money in the Bank, la noche del lunes en la edición de WWE Monday Night RAW. En tanto, 'el fenomenal' AJ Styles se prepara para su lucha por el título Universal ante el campeón Seth Rollins, sin embargo en RAW lo veremos en una nueva lucha, además, la aparición de un Bray Wyatt renovado ha causado gran sorpresa entre el universo WWE y este lunes podría volver a pisar el ring. WWE Monday Night RAW se llevará a cabo la noche del lunes en el Rupp Arena de Lexington, Kentucky y será transmitido por Fox Sports 2, desde las 7 de la noche (hora peruana).

Ya solo faltan pocos días para el evento WWE Money in The Bank, que definirá qué luchador puede retar ya sea al campeón de RAW o al campeón de SmackDown Live. Por ello ya hay gran expectativa por conocer que luchadores del programa de los lunes serán los participantes de esta competencia.



Y quién mejor para anunciar a los luchadores, que la bella Alexa Bliss, que fue la ganadora del Money in The Bank femenino del 2018, que finalmente le sirvió para conquistar el título de RAW ante Nia Jax.

Gran expectativa se ha generado por la lucha que sostendrán el fenomenal AJ Styles y 'el arquitecto' Seth Rollins, sin embargo aún quedan algunas semanas para verlos en acción, en otras luchas antes de Money in the Bank.



Otro luchador que ha sido muy mencionado en las redes sociales por el universo WWE es Bray Wyatt, quien dejó de lado su apariencia del 'devorador de mundos', por una imagen más controvertida del conductor de un espacio infantil.

WWE Monday Night RAW se llevará a cabo la noche del lunes en el Rupp Arena de Lexington, Kentucky, y será transmitido para toda Latinoamérica, a traves de la señal de Fox Sports desde las 7 de la noche (hora peruana).