WWE: Roman Reigns acompañará a The Rock en la nueva película de Rápidos y Furiosos | FOTOS

Roman Reigns , el excampeón de WWE, se unirá a una de las franquicias más importantes del cine, pues ha sido invitado por la superestrella The Rock, Dwayne Johnson a ser parte del spin-off de Rápidos y Furiosos, Hobbs & Shaw.



El famoso luchador Roman Reigns, quien sorprendió al mundo al revelar que padecía leucemia se unirá a la gran familia de Rápidos y Furiosos, una de las sagas cinematográficas más importante de los últimos años.



El propio The Rock Dwayne Johnson confirmó la gran noticia en su cuenta de instagram con una fotografía de las grabaciones al lado del 'Big Dog' Roman Reigns.

“Roman Reigns interpretará a mi hermano en nuestro Fast & Furious Universe. Estoy muy orgulloso de su enfoque, esfuerzo y rendimiento auténtico, por primera vez en una película", escribió The Rock Dwayne Johnson en su cuenta de Instagram.



También reveló que la perseverancia y humildad de Roman Reigns en su lucha contra la leucemia inspiró a toda su familia. "No puedo esperar a que 'El Big Dog' regrese al ring. Bienvenido Roman", añadió The Rock, Dwayne Johnson.



El campeón de la WWE, Roman Reigns, anunció su renuncia a su título y su retiro del ring para enfocarse en luchar contra la leucemia, que padece desde hace 11 años pic.twitter.com/4lgJPtGH94 — Informativo 102 (@Informativo102) 23 de octubre de 2018

Roman Reigns sorprendió al Universo WWE, al revelar que padecía leucemia y tendría que retirarse del ring, dejando vacante el título Universal que tanto luchó por conquistar.



La noticia de la participación de Roman Reigns en la nueva cinta de Rápidos y Furiosos llenó de alegría a sus fans, que quieren verlo de vuelta en WWE.