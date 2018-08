WWE: Roman Reigns defenderá el Título Universal frente a Braun Strowman dentro de la jaula de acero en Hell in a Cell

Roman Reigns defenderá el Título Universal que conquistó ante Brock Lesnar contra Braun Strowman el próximo 16 de setiembre en una lucha dentro de una jaula de acero, en el evento Hell in a Cell. 'El monstruo entre hombres' hizo el anuncio en WWE Monday Night RAW.



El campeón Universal Roman Reigns salió al ring de WWE para retar a Braun Strowman, una semana después que junto a sus compañeros de The Shield le aplicaron un bombazo de fuerza triple sobre una mesa.



Braun Strowman salió al ring para aceptar el desafío, pero con el fin que no intervengan Seth Rollins y Dean Ambrose, afirmó que el encuentro se dará dentro de la jaula de acero en el evento WWE Hell in a Cell.



Ante esto, Roman Reigns y Braun Strowman se dieron un apretón de manos para sellar este pacto de una lucha dentro de una jaula de acero en el próximo evento de WWE .



Para conseguir esta lucha, Braun Strowman anunció que canjeará su maletín verde de Money in the Bank en WWE Hell in a Cell.



Recordemos que Roman Reigns obtuvo el campeonato Universal al vencer a Brock Lesnar en el evento WWE SummerSlam, mientras que Braun Strowman ganó el maletín verde en Money in the Bank.



Esta no será la primera vez que Roman Reigns y Braun Strowman se enfrente, pero sí será la primera ocasión que lo hagan dentro de una jaula de acero.