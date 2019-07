Roman Reigns se enfrentará a Drew McIntyre en una lucha callejera en el esperado evento 'WWE Live Lima' | VIDEO | FOTOS

La cartelera del esperado evento de WWE en el Perú quedó confirmada y una de las luchas que ha llamado la atención de los fanáticos es el duelo entre 'el perrote' Roman Reigns y el 'psicópata escocés' Drew McIntyre. A continuación te presentamos la cartelera completa de WWE Live Lima.



Uno de los luchadores preferidos del Universo WWE es Roman Reigns. Por ello los fans peruanos esperaban verlo en acción en Lima. Así 'el perrote' tendrá un man o a mano con Drew McIntyre.



Pero esa no es la única lucha esperada por los fanáticos, el preferido de la raza latina Rey Mysterio Jr. también estará en el show de WWE en Lima y se enfrentará a 'el depredador máximo' Randy Orton.

En esta ocasión el campeón de WWE, Kofi Kingston enfrentará a Samoa Joe, en una nueva defensa de su título, además, los campeones en pareja de SmackDown Live Daniel Bryan y Erick Rowan defenderá su cinturón ante Heavy Machinery.



CARTELERA COMPLETA WWE LIVE LIMA 2019



- Kofi Kingston (c) vs. Samoa Joe por el título de WWE

- Roman Reigns vs Drew McIntyre en una lucha callejera

- Bayley (c) vs Alexa Bliss vs Charlotte Flair, lucha de triple amenaza por el título femenino de SmackDown Live.

- Finn Balor (c) vs Ali vs Shinsuke Nakamura por el título Intercontinental.

- Rey Mysterio vs Randy Orton

- Daniel Bryan y Erick Rowan vs. Heavy Machinery por los títulos en pareja de SmackDown Live.

- R-Truth (c) vs Drake Maverick por el título 24/7

- Big E y Xavier Woods vs Sami Zayn and Kevin Owens

- Ali vs Dolph Ziggler

- The Kabuki Warriors vs Mandy Rose y Sonya Deville

- Apollo Crews vs Andrade

Con ello la presentación de WWE en Lima promete ser realmente espectacular. Los fanáticos cuentan ya los días para ver a sus superestrellas favoritas en acción.



Las entradas para asistir a WWE Live Lima 2019 se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro.