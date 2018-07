Roman Reigns y Seth Rollins fueron víctimas de un cobarde ataque a manos de los integrantes de The Revival, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, durante WWE Monday Night RAW.



Los ex miembros de The Shield se enfrentaban a Ziggler y McIntyre en un entretenido combate, pero la intervención de Dash Wilder y Scott Dawson, acabó con el combate.



Fue interesante ver a Roman Reigns ante Drew McIntyre, seguramente los veremos mano a mano en una próxima edición de WWE Monday Night RAW.

En el combate, Seth Rollins se lución con sus movidas acrobáticas, tanto dentro como fuera del ring. Sin duda alguna 'El Arquitecto' es uno de los mejores talentos de WWE en la actualidad.



Rollins incluso estuvo a punto de llevarse el triunfo, pero la interferencia de McIntyre no se lo permitió.



Al final, la interferencia de The Revival no permitió conocer el resultado de este combate de WWE Monday Night RAW.