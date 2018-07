La moda de peleadores de UFC en WWE parece continuar. Al arribo de Ronda Rousey y la visita de Caín Velásquez al centro de alto rendimiento de WWE , se podría sumar el debut en el cuadrilátero del esposo de 'Rowdy', el implacable peleador de peso completo Travis Browne .



En una entrevista, el esposo de Ronda Rousey confesó que le encantaría trabajar en WWE y no se negaría en empezar una carrera en la conocida empresa de lucha profesional.



"Nunca diría que no, pero tendremos que esperar que nos depara el futuro. Ahora es el momento de Ronda Rousey . Dominó UFC y ahora está destacando en WWE ", explicó Travis Browne .



Sobre la posibilidad de una lucha en parejas, Travis Browne confesó que luchar al lado de Ronda Rousey sería magnifico.



Pensar en la llegada de Travis Browne a WWE no es nada descabellado. En el último evento Extreme Rules, acompañó a Ronda Rousey en el público.



A ello se suma que el esposo de Ronda Rousey no pasa por una buena racha en UFC, ya que ha perdido en cuatro ocasiones consecutivas y estaría a punto de ser retirado la compañía.



Pese a ello, la pareja de Ronda Rousey todavía goza de cierto prestigio en el MMA por sus triunfos sobre Matt Mitrione, Josh Barnnet y Alistair Overeem.



Recordemos que ya en un primer momento hubo una primera 'invasión' de peleadores de UFC a WWE , cuando Ken Shamrock y 'La Bestia' Dan Severn arribara a la promotora de wrestling.