Ronda Rousey tendrá una nueva oportunidad de competir por el título Universal de WWE . Esta vez ella enfrentará a la campeona Alexa Bliss el próximo 19 de agosto en el evento SummerSlam.



La campeona Alexa Bliss salió al ring, acompañada con por Mickie James a presumir de su victoria en WWE Extreme Rules y se burló de Ronda Rousey .



No imaginó que Ronda Rousey se encontraba entre el público. 'Rowdy' se metió al escenario y comenzó su castigó sobre 'las mejores amigas'.



Los árbitros de WWE tuvieron que salir a evitar 'la masacre', pero no pudieron contener a Ronda Rousey .



Fue el gerente general de WWE Monday Night RAW, Kurt Angle, salió y le prometió a Ronda Rousey un combate titular ante Alexa Bliss, en SummerSlam.



Sin embargo, Ronda Rousey no deberá volver a salirse de control, de lo contrario la lucha por este título de WWE será cancelada.



Esta será la tercera lucha que tendrá Ronda Rousey en WWE . En la primera hizo equipo con Kurt Angle en Wrestlemania, mientras que en Money in the Bank, su encuentro contra Nia Jax no terminó por la interferencia de Alexa Bliss .