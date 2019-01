WWE Royal Rumble: Directivos preparan una gran sorpresa para el esperado evento | FOTOS

Gran expectativa se ha generado en torno al evento WWERoyal Rumble , ante el rumor que los directivos han preparado una aparición sorpresa para este evento, teniendo en cuenta que la nueva empresa All Elite Wrestling (AEW) podría ser una pequeña piedra en el zapato para sus intereses. Esto ha generado una serie de especulaciones sobre la sorpresa que tiene preparada WWE para el Royal Rumble.



Los rumores apuntan que CM Punk podría regresar a WWE, con el fin de no ser contratado por All Ellite Wrestling. Los rumores apuntan que la empresa de los McMahon quieren minimizar la repercusión de esta nueva compañía.



Otro que aparece como una posibilidad de regresar en el Royal Rumble es Roman Reigns, de quien se conoció hace unos días que participará en la nueva película de Rápidos y Furiosos, al lado de The Rock.

Ya te puedes ir preparando, porque mañana llega el #WWE RoyalRumble a #FOXPremium y no te lo puedes perder, ¿listos para las apuestas? ¿O tienes miedo? 🤔 pic.twitter.com/G7sepc9zTL — FOX Premium (@FOXPremiumLat) 26 de enero de 2019

Sin duda alguna que la apuesta más fuerte para la aparición sorpresa en Royal Rumble es la figura de la lucha libre independiente Kenny Omerga, quien no ha renovado su relación con la compañía New Japan Pro Wrestling.



También ha saltado el nombre de Dave Batista, quien pese a sus múltiples compromisos en la industria del cine, hace unas semanas reapareció en WWE SmackDown Live y tuvo un 'cortocircuito' con Triple H.



Otro que ha surgido como una gran posibilidad de ingresar al Royal Rumble, es el icono de la WCW Bill Goldberg, cuyo caso es similar al de CM Punk. Se buscaría llegar a un acuerdo con Goldberg para que no vaya a AEW.



Aunque no sería una sorpresa verlos, porque ya pertenecen a WWE también han surgido los nombres de Sami Zayn, Kevin Owens, el lesionado Braun Strowman y hasta del Undertaker, además, de los integrantes de NXT Ricochet y Alesteir Black.