John Cena quedó fuera del WWE Royal Rumble por una lesión y será reemplazado por Braun Strowman | FOTOS

Royal Rumble no contará con la participación de la superestrella de WWE, John Cena debido a que habría sufrido una sorpresiva lesión de la que no se pudo recuperar. Por ello no podrá ser parte del royal rumble match y por ende no disputará ningún titulo en WrestleMania. Su lugar será ocupado por el favorito Braun Strowman.



La noticia tomó por sorpresa a todos. A través de su página web WWE informó que John Cena no será parte del evento. El 16 veces campeón mundial sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, de la que no se pudo recuperar.



La lesión de John Cena ocurrió en la lucha fatal de cuatro esquinas contra Finn Bálor, Drew McIntyre y Baron Corbin, hace unas semanas.

Pese a sus esfuerzos, John Cena no pudo recuperarse y su presencia en el Royal Rumble quedó completamente descartada. Así no podrá ir a WrestleMania como retador al titulo.



Su reemplazo será la superestrella Braun Strowman, quien precisamente se recuperó de una lesión en el brazo izquierdo.

Con la presencia de Braun Strowman en WWE Royal Rumble se convierte en un claro favorito para ganar este royal rumble match.