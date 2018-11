WWE: Seth Rollins perdió los títulos en pareja de RAW ante The Authors of Pain y fue atacado por Dean Ambrose | VIDEO

Seth Rollins cayó en una lucha en desventaja contra Authors of Pain y perdió los cinturones en pareja de WWE Monday Night RAW, que había conquistado junto a Dean Ambrose, antes que este lo traicione. Al final del combate, 'el arquitecto' fue castigado por 'el lunático' con su movimiento Dirty Deeds.



Sorpresivamente el gerente general interino de WWE Monday Night RAW, Baron Corbin, dispuso que Seth Rollins defienda los cinturones en pareja, pese a que Dean Ambrose ya no se encuentra de su lado.



'El Arquitecto' Seth Rollins logró poner en problemas a los mastodontes de Authors of Pain, pero finalmente la superioridad numérica ayudo a los rudos a imponerse y conquistar los títulos en pareja de WWE Monday Night RAW.

Al final de la lucha los Autores del dolor el aplicaron una combinación de Powerbomb con Neckbreaker a Seth Rollins para lograr la cuenta de tres y ganar los cinturones en pareja.



De esta manera, Seth Rollins perdió los títulos en pareja, que había ganado junto a Dean Ambrose frente a Dolph Ziggler y Drew McIntyre, el día del anuncio de la retirada de Roman Reigns.



Por si fuera poco, cuando ya todo parecía terminado para Seth Rollins, Dean Ambrose subió al ring y le aplicó su movimiento Dirty Deeds, demostrando que es el villano del momento en WWE.



En las próximas semanas se conocerá cual es el desenlace de la rivalidad entre Seth Rollins y Dean Ambrose.