WWE: Shawn Michaels le conecta una super patada a The Undertaker en la previa a Crown Jewel | VIDEO | FOTOS

Shawn Michaels le conectó su super patada a The Undertaker, aprovechando una distracción de Triple H en la edición de WWE Monday Night RAW previa al combate que sostendrán en unos días en el evento Crown Jewel de Arabia Saudita.



The Undertaker y Kane salieron al ring a lanzar una nueva advertencia contra los dos integrantes de DX, cuando Triple H salió al escenario de WWE.



Kane se bajó del ring a buscar al 'Juego', cuando Shawn Michaels apareció en escena y le conectó su patada Sweet Chin Music al Undertaker.

Triple H y Shawn Michaels celebraban la caída de The Undertaker, pero este se levantó con una mirada amenazante sobre los miembros de DX.



'The Game' y 'HBK' no podían creer lo que sucedía, 'el Deadman' se encontraba listo para cobrar venganza.

The Undertaker y Kane se enfrentarán a D-Generation X Triple H y Shawn Michaels este viernes en el evento Crown Jewel en Arabia Saudita.



En el mismo evento Crown Jewel, AJ Styles defenderá su cinturón de WWE ante Daniel Bryan, mientras Braun Strowman y Brock Lesnar disputarán el título Universal vacante.