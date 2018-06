WWE: Shinsuke Nakamura cae por descalificación ante Jeff Hardy

Un esperado combate por todos los fans del Universo WWE se llevó a cabo entre la máxima estrella del Japón Shinsuke Nakamura y el campeón de los Estados Unidos, Jeff Hardy.



El encuentro entre estas dos figuras no acabó de la mejor manera, ya que Nakamura para evitar un Twist of Fate de Jeff Hardy le aplicó un golpe bajo.



De inmediato el árbitro le dio la victoria a Jeff Hardy, pero 'el artista' le aplicó su patada 'Kinshasa' al campeón de los Estados Unidos.





Durante el encuentro, Hardy estuvo a punto de llevarse la victoria tras aplicar su Swanton Bomb a Nakamura , pero el japones alcanzó a poner su pie en una cuerda.



Tras este combate, Shinsuke Nakamura quedó listo para enfrentar a AJ Styles por el título máximo de WWE este domingo en Money in the Bank.



Para esta edición de Money in the Bank, ocho superestrellas de RAW y SmackDown Live se medirán por el maletín de dinero en el banco, mientras que Ronda Rousey luchará por el cinturón ante Nia Jax.