Roman Reigns cayó ante Baron Corbin por culpa de Dolph Ziggler y Robert Roode en WWE SmackDown | VIDEO

Roman Reigns fue derrotado por el rey Baron Corbin, debido a la intervención de Dolph Ziggler y Robert Roode en la lucha principal de WWE SmackDown, que se llevó a cabo en Manchester. 'El lobo solitario' le aplicó su movimiento 'el final de los días' para poner fuera de combate al 'Perrote'.

Roman Reigns le estaba dando una buena lección a Baron Corbin, cuando Dolph Ziggler y Robert Roode llegaron al ring, para inclinar la balanza del lado del 'Rey del Ring'.



Sin embargo, Roman Reigns le conectó un golpe de Superman a Roode y una lanza a Dolph Ziggler para ponerlo fuera de combate, para emoción del universo WWE.

Roman Reigns cayó ante Baron Corbin. (Video: Fox Sports 3)

Esto fue aprovechado por Baron Corbin, quien atrapó a Roman Reigns con 'el final de los días', para lograr una victoria por la cuenta de tres, en esta lucha de WWE SmackDown.



En otros resultados de WWE SmackDown, Dana Brooke y Carmella vencieron a Mandy Rose y Sonya Deville, Sasha Banks venció a Nikki Cross y el New Day conquistó los títulos en pareja ante Revival.





(Información previa)

El Manchester Arena albergará una nueva edición del Friday Night Smack Down. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes 8 de noviembre del evento, en una exhibición de la gira europea.



Las vibrantes acciones del programa de la empresa más importante de lucha libre en el mundo, la WWE, se iniciarán a las 8:00 p.m. (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 3.



El encuentro más llamativo, sin dudas, será el que protagonizarán Roman Reigns y King Corbin, luego de que el primero sea atacado por el 'Rey' en el WWE Backstage en FS1.



Ambos luchadores se verán las caras, también luego de la victoria del Team Hogan sobre el Team Flair en el WWE Crown Jewel. Eso suma un ingrediente especial a la contienda.



Reaparecerá en Mánchester Tyson Fury, que podría resolver cuentas pendientes con Braun Strowman. En el programa también se tiene prevista la lucha entre The Revival y The New Day, por el título por equipos, además de la pelea de Sasha Banks con Nikki Cross.