WWE SmackDown Live: Kevin Owens responderá al ataque del campeón Kofi Kingston

WWE SmackDown Live EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Kevin Owens buscará convertirse en campeón de WWE el próximo 19 de mayo ante Kofi Kingston, en el evento Money in the Bank, sin embargo esta noche en SmackDown Live responderá al ataque que le propinó el actual campeón de WWE. En esta misma edición Shane McMahon revelará cuales serán los equipos que disputarán los títulos en pareja del programa de la marca azul, mientras que las tres representantes de SmackDown en Money in the Bank, Ember Moon, Bayley y Carmella se enfrentarán a Charlotte, Sonya Deville (quien también competirá por el maletín en MTB) y Mandy Rose. Todo sucederá esta noche en WWE SmackDown Live desde las 7 de la noche (hora peruana).



Kofi Kinsgton defendió su cinturón sorpresivamente ante Daniel Bryan en WWE Monday Night RAW, pero esta noche estará en SmackDown Live y Kevin Owens tiene cuentas que ajustar con él.



Recordemos que hace unas semanas, Kevin Owens se quitó su careta y traicionó al New Day, revelando que sus verdaderas intenciones eran quitarle el título de WWE al campeón Kofi Kingston.

En esta misma edición de WWE SmackDown Live, Shane McMahon anunciará cuales serán los equipos que competirán por los títulos en pareja, que dejaron vacantes los Hardy Boyz por una lesión de Jeff.



En tanto, tres de las competidoras de WWE SmackDown Live que participarán en la lucha del maletín en Money in the Bank; Bayley, Ember Moon y Carmella se enfrentarán al equipo conformado por la cuarta competidora Sonya Deville, Charlotte y Mandy Rose.

WWE SmackDown Live será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Sports 3 y por WWE Network desde las 7 de la noche (hora peruana).