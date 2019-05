WWE SmackDown Live: Kofi Kingston es el invitado especial del 'Show de Kevin Owens'

WWE SmackDown Live EN VIVO. El campeón de WWE, Kofi Kingston, tiene un duro reto ante Kevin Owens este domingo en el evento WWE Money in the Bank, sin embargo ha recibido la invitación de 'KO' para presentarse en el segmento 'El Show de Kevin Owens', la noche del martes en la edición de SmackDown Live previo al evento del domingo. En esta edición de WWE SmackDown Live, también veremos a los cuatro participantes del programa de la marca azul en la lucha de escaleras de Money in the Bank; Randy Orton, Mustapha Ali, Andrade y Finn Bálor, enfrentarse en una lucha de cuatro esquinas. Todo será transmitido por Fox Sports 3 para Latinoamérica a las 7 de la noche (hora peruana)



Kevin Owens se ganó la confianza del New Day con su personalidad amistosa y falso compañerismo tras su arribo a WWE SmackDown Live. Incluso reemplazo a Big E, en un par de luchas, luciendo un gran nivel.



Sin embargo esta era su estrategia para ganarse la confianza del campeón de WWE Kofi Kingston y de Xavier Woods. A la primera ocasión que tuvo traicionó al New Day.

Ahora Kevin Owens tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato de WWE contra el propio Kofi Kingston en Money in the Bank, este domingo 19 de mayo en Inglaterra.



Por ello la invitación de Kofi Kingston al Show de Kevin Owens ha causado gran sorpresa en el Universo WWE, que espera ver una confrontación entre ambas superestrellas.

En otra lucha interesante de esta edición de WWE SmackDown Live, Finn Bálor, Randy Orton, Alí y Andrade se enfrentarán en una lucha de cuatro esquinas. Precisamente ellos se medirán en el encuentro de escaleras por el maletín en Money in the Bank, junto a cuatro representantes de RAW.



WWE SmackDown Live será transmitido por Fox Sports 3 desde las 7 de la noche (hora peruana).