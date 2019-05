WWE SmackDown Live: Kofi Kingston enfrentará a Kevin Owens en una revancha de Money in the Bank

WWE SmackDown Live EN VIVO. Kofi Kingston y Kevin Owens se enfrentarán nuevamente, en una revancha del combate que sostuvieron en la pasada edición de WWE Money in the Bank. El campeón de WWE afrontará está lucha luego de ser víctima de un feroz ataque por parte de Dolph Ziggler en Monday Night RAW. Precisamente Kofi Kingston defenderá el cinturón ante Ziggler, el próximo 7 de junio en el evento Super Show Down en Arabia Saudita. En tanto, el combate entre Kofi Kingston y Kevin Owens se llevará a cabo a las 7 de la noche (hora peruana) en WWE SmackDown Live y será transmitido por Fox Sports 3.



La enemistad entre Kevin Owens y Kofi Kingston comenzó cuando 'KO' traicionó al New Day, tras ganarse la confianza de Xavier Woods y del propio Kofi.



Ello llevó a una lucha entre Kofi Kingston y Kevin Owens en WWE Money in the Bank, que dejó como resultado un triunfo y así una nueva defensa para el campeón de WWE.



Pero Kofi Kingston no solo tendrá que estar alerta de Kevin Owens, Dolph Ziggler podría atacarlo sorpresivamente como ha ocurrido en las últimas semanas.



Veremos si los otros miembros del Nuevo Día como Xavier Woods y Big E cuidan las espaldas de Kofi Kinsgton en esta esperada lucha de WWE SmackDown Live.

WWE SmackDown Live se llevará a cabo a las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 3 y WWE Network.