WWE: Stephanie McMahon regresa a RAW y hará un importante anuncio sobre la división femenina

La comisionada de Monday Night RAW e hija del propietario de WWE , Stephanie McMahon , se presentará este lunes en el programa de la 'marca roja' para realizar un importante anuncio.



Todo hace indicar que se trataría del anuncio oficial de un evento PPV solo para luchadoras, que WWE realizaría en setiembre.



Según diversos medios especializados de los Estados Unidos, este anuncio sobre WWE estaría directamente relacionado con la división femenil, debido a su gran éxito durante los últimos años.



Pero no solo tendríamos un evento exclusivo para luchadoras de WWE , Stephanie McMahon también podría informar sobre la creación de un nuevo cinturón para esta división.



Se trataría de un título de campeonas en pareja de WWE , este podría ser para cada una de las marcas, tanto para RAW como para SmackDown Live.



En este evento de luchadoras de WWE , no solo participarían las competidoras de los programas de las marcas roja y azul, también tendríamos a las figuras de NXT como Shayna Baszler y Lacey Evans, entre otras.



Recordemos que la revolución femenina en WWE comenzó hace unos años con gran éxito, dejando atrás los llamados enfrentamientos de 'Divas'.



Pero el anunció de Stephanie McMahon en RAW no será lo único importante de WWE , también tendremos el encuentro entre Roman Reigns y Bobby Lashley para determinar al próximo retador del campeón universal Brock Lesnar.