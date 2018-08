WWE SummerSlam: La cartelera confirmada del evento 'más caliente' de la temporada | FOTOS

WWE SummerSlam es el evento más esperado de la temporada por todos los miembros del Universo WWE. Por eso en Trome te traemos la cartelera completa de este evento que estará lleno de acción y sin duda alguna, de grandes sorpresas.



En la que sería la lucha principal de WWE SummerSlam, Brock Lesnar defenderá su cinturón Universal ante Roman Reigns. Este será el cuarto combate mano a mano entre ambas superestrellas.



La bella y peligrosa peleadora Ronda Rousey tendrá la gran ocasión de convertirse en campeona de Monday Night RAW en WWE SummerSlam, cuando enfrente a la actual monarca Alexa Bliss.



En SummerSlam también veremos el primer enfrentamiento entre AJ Styles y Samoa Joe en WWE. En esta ocasión 'el fenomenal' defenderá su cinturón de campeón ante la máquina samoana de sumisiones.



Uno de los favoritos del público, 'el monstruo entre hombres' Braun Strowman pondrá su 'maletín de dinero en el banco' en juego ante Kevin Owens, también en WWE SummerSlam.



El cinturón Intercontinental también estará en disputa en WWE SummerSlam cuando el campeón Dolph Ziggler se enfrente nuevamente a Seth Rollins. Esta vez el rubio de Florida tendrá como respaldo a Drew McIntyre, mientras que Rollins tendrá a 'su compadre' Dean Ambrose.



El título femenino de SmackDown no podía estar ausente en WWE SummerSlam. Esta vez Carmella defenderá su cinturón ante Charlotte y Becky Linch en una lucha de triple amenaza.



Otro de los luchadores más queridos, Jeff Hardy tendrá la oportunidad de desquitarse de Shinsuke Nakamura y quitarle su cinturón de campeón de los Estados Unidos en WWE SummerSlam.



En tanto, Daniel Bray y The Miz reeditarán un antigua rivalidad en WWE SummerSlam, mientras que Baron Corbin ante Finn Bálor y los campeones de SmackDown Live The Bludgeon Brothers frente a The New Day.





En tanto, para el Kickoff de WWE SummerSlam fueron anunciadas las luchas entre Rusev y Lana contra Andrade Cien Almas y Zelina Vega, el B-Team ante The Revival por los títulos en pareja de RAW y el campeón de 205 live Cedric Alexander frente a Drew Gulak.



WWE SummerSlam se llevará a cabo este domingo en el Barclay Center de Brooklyn y será transmitido por Fox Action y WWE Network.