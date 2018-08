Seth Rollins logró una gran victoria en WWE SummerSlam, al derrotar a Dolph Ziggler y arrebatarle el cinturón Intercontinental. Pese a que 'el rubio de la Florida' tenía el apoyo de Drew McIntyre, esta vez 'el arquitecto' recibió la ayuda de de su compañero Dean Ambrose.



A diferencia de otras ocasiones como en Money in the Bank, para esta edición de WWE SummerSlam, Seth Rollins contó con el apoyo de su excompañero de The Shield, Dean Ambrose.



'El lunático' no permitió la interferencia de Drew McIntyre y lo castigó con su llave 'Dirty Deeds'. Esto fue aprovechado por Seth Rollins, que le aplicó una super patada a Ziggler y luego lo terminó con el pisotón.



De esta manera Seth Rollins se desquitó de las derrotas que sufrió a a manos de Dolph Ziggler y recupera el título Intercontinental en un evento de la magnitud de WWE SummerSlam.



Este encuentro entre Seth Rollins y Dolph Ziggler de WWE SummerSlam seguramente traerá cola y podríamos ver un desquite de Drew McIntyre sobre Dean Ambrose o tal vez una lucha en parejas.



Recuerda que la mejor información de WWE la encontrarás en Trome.pe.