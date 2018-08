WWE SummerSlam EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por FOX ACTION. Las estrellas más importantes de la lucha libre estarán en el evento 'más caliente' de la temporada este domingo en Brooklyn. Por fin veremos el epilogo del duelo entre el campeón Universal Brock Lesnar y el contendiente número 1 Roman Reigns, además, Ronda Rousey tendrá una nueva oportunidad de ganar su primer título de WWE, cuando enfrente a Alexa Bliss, la campeona de Monday Night RAW.



WWE SummerSlam es uno de los tres eventos más importantes de la compañía. Por eso la prestigiosa promotora de lucha libre nos trae importantes enfrentamientos entre sus principales figuras. Es así que Brock Lesnar y Roman Reigns podrían poner fin a sus diferencias este domingo, en un esperada conclusión a una rivalidad de más de tres años.



Roman Reigns desafiará a Brock Lesnar por su título Universal, en un cuarto mano a mano entre ambas superestrellas. Mucho se ha comentado sobre la partida de 'Las Bestia', sin embargo hasta el momento el 'Big Dog' ha fracaso en sus intentos por derrotar a Lesnar. Veremos si esta situación cambia en WWE SummerSlam.



En esta edición de WWE SummerSlam también veremos a 'la mujer más mala del planeta' Ronda Rousey en una lucha ante la campeona de RAW Alexa Bliss, con el título en juego. De ganar, Rousey se convertiría en la primera mujer en ser campeona en WWE y UFC. Toda una proeza para la medallista olímpica de Beijing.



El título de WWE también estará en juego en SummerSlam. AJ Styles y Samoa Joe trajeron su vieja rivalidad a WWE en un encuentro que ha generado gran expectativa entre los fans.



Seth Rollins tendrá un acompañante de lujo para su lucha en WWE SummerSlam. 'El arquitecto' saldrá al ring acompañado por Dean Ambrose en su lucha contra Dolph Ziggler, que tendrá a Drew McIntyre cuidándole las espaldas.



Otra de las figuras más importantes de WWE, Braun Strowman también es parte de esta esperada cartelera de WWE SummerSlam. 'El monstruo entre hombres' aceptó el desafío de Kevin Owens en una lucha que tendrá el maletín de Money in the Back en juego.



La leyenda de la lucha profesional Jeff Hardy buscará arrebatarle el cinturón de los Estados Unidos a Shinsuke Nakamura en esta edición de WWE SummerSlam.



Con ello, la cartelera completa de WWE SummerSlam quedó confirmada de esta manera.



WWE SUMMERSLAM:



- Brock Lesnar vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal.

- AJ Styles vs. Samoa Joe por el título de la WWE.

- Alexa Bliss vs. Ronda Rousey por el título de mujeres de Raw.

- Carmella vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el título de mujeres de SmackDown.

- Shinsuke Nakamura vs. Jeff Hardy por el título de los Estados Unidos.

- Dolph Ziggler con Drew McIntyre vs. Seth Rollins con Dean Ambrose por el título Intercontinental.

- Braun Strowman vs. Kevin Owens por el Maletín de Money in the Bank.

- The Bludgeon Brothers vs. The New Day por los títulos en parejas de SmackDown.

- Daniel Bryan vs. The Miz.

- Finn Balor vs. Baron Corbin.



WWE SUMMERSLAM KICKOFF:



- B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel) vs. The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) por los títulos en parejas de Raw

- Cedric Alexander vs. Drew Gulak por el título del peso Crucero

- Rusev y Lana vs. Andrade 'Cien Almas' y Zelina Vega.





WWE SummerSlam se llevará a cabo desde las 4 de la tarde del domingo en el Barclay Center de Brooklyn y será transmitido por Fox Action y por WWE Network.