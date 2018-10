WWE Super Show-Down EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE STREAMING. Las principales figuras de WWE como The Undertaker, Triple H, Ronda Rousey y John Cena se presentará en Australia en el evento Super Show-Down, que nos traerá grandes combates y a un nuevo retador para el título de WWE. Debido a la diferencia horaria el evento comenzará a las 4:00 a.m. del sábado, pero no te preocupes porque en Trome te vamos a traer en vivo todos los resultados de esta jornada matutina. Algunos de los principales combates programados de WWE Super Show-Down son The Undertaker vs. Triple H, John Cena y Bobby Lashley vs. Kevin Owens y Bobby Lashley, The Shield vs Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, Ronda Rousey y las gemelas Bella frente a The Riott Squad, además de Daniel Bryan vs. The Miz.



WWE Super Show-Down nos traerá de vuelta al 'Deadman' The Undertaker en una última lucha contra Triple H. Ellos estarán acompañados por Kane y Shawn Michaels respectivamente. Se espera que esta sea una lucha de ensueño que quede en la memoria del Universo WWE.



Este será el epilogo de un duelo entre The Undertaker y Triple H, que tiene varios años de historia. Ambos se encuentran cerca del retiro y en WWE Super Show-Down será una gran oportunidad para librar una batalla que no pase al olvido.



WWE Super Show Down también nos traerá otra esperada colisión entre los integrantes del grupo The Shield, 'los sabuesos de la justicia', Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, frentr a Braun Strowman y 'sus perros de guerra' Dolph Ziggler y Drew McIntyre.



Este podría ser el duelo de esta colisión que comenzó hace varias semanas y también podría ser el inicio de una traición en The Shield. Por eso ningún fan de WWE quiere perderse este WWE Super Show-Down.

Ronda Rousey, la popular figura del UFC, también tendrá su momento en WWE Super Show-Down. Ella hará equipo junto a las hermanas Brie y Nikki Bella ante el Riott Squad, conformado por Sarah Logan, Liv Morgan y Ruby Riott.



John Cena también estará de vuelta en esta jornada de WWE Super Show-Dow, haciendo equipo con Bobby Lashley frente a Elias y Kevin Owens.

WWE Super Show-Down también nos traerá un combate para definir al próximo retador del título de WWE. El favorito del público Daniel Bryan le hará frente a su archirrival, The Miz, en un combate eliminatorio por el título de WWE.



Precisamente el campeón de WWE, 'El Fenomenal' AJ Styles tendrá un tercer mano a mano con Samoa Joe, con su cinturón en disputa. Se espera otra emocionante lucha entre ambos en WWE Super Show-Down.



También estarán en disputa en este WWE Super Show-Down los cinturones femeninos y en pareja de SmackDown Live, además, del título de peso crucero.



WWE Super Show-Down se llevará a cabo en el Melbourne Cricket Ground, de la mencionada ciudad de Melbourne, en Australia, desde las 4 de la mañana hora peruana.



Recuerda que todas las incidencias y resultados de WWE Super Show-Down los tendrás EN VIVO en Trome.pe.