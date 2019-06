WWE: Todo listo para el enfrentamiento entre Goldberg y The Undertaker en Super Show Down | VIDEO

WWE Super ShowDown EN VIVO, EN DIRECTO, TV ONLINE. WWE llevará a cabo en Arabia Saudita su evento Super ShowDown el mismo que nos traerá después de 20 años de espera el enfrentamiento entre dos leyendas de la lucha libre como 'el amor de las criaturas de la noche' The Undertaker ante el 'Icono de la WCW' Goldberg, además, 'La Bestia Encarnada' Brock Lesnar canjeará el maletín de dinero en el banco, para enfrentar a Seth Rollins. Este gran evento se llevará a cabo este sábado en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah de la ciudad de Jeda y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de Fox Action.



Muchos fans han catalogado a WWE Super ShowDown como superior a WrestleMania por la gran expectativa que ha generado tener frente a frente a dos de los luchadores más representativos de los últimos años como The Undertaker y Goldberg, pese a que prácticamente están retirados.



WWE Super ShowDown también será el evento en el que 'La Bestia Encarnada' Brock Lesnar canjee su maletín de Money in the Bank por una oportunidad por el cinturón que actualmente ostenta 'el arquitecto' Seth Rollins.

En otra lucha de superestrellas en WWE Super Show Down, Triple H volverá a ver acción, esta vez ante su antiguo compañero de Evolution Randy Orton, mientras que 'El Monstruo entre Hombres' Braun Strowman se medirá a Bobby Lashley en un duelo de poder a poder.



Los principales campeones de WWE también pondrán en disputa sus cinturones, mientras Seth Rollins defenderá el título Universal ante Baron Corbin, Kofi Kingston expondrá el título de WWE ante Dolph Ziggler.

La verdad que WWE Super ShowDown entusiasma a varias generaciones de seguidores de WWE y la lucha libre en general, incluso algunos han visto el duelo entre The Undertaker y Goldberg como una nueva cara del enfrentamiento entre la WCW y la WWE.



WWE Super ShowDown se llevará a cabo este viernes desde el mediodía en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah de la localidad de Yeda en Arabia Saudita y será transmitido por Fox Action.