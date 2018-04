WWE Superstar Shake-Up EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Hoy se completará el esperado Superstar Shake-Up de la WWE y conoceremos que luchadores se sumarán a las filas de SmackDown Live.



Algunas de las principales figuras de la marca azul partieron a Monday Night RAW como Dolph Ziggler, Baron Corbin, Jinder Mahal y Bobby Roode, como parte de este W WE Superstar Shake-Up.



Solo se conoció que The Miz pasará a las filas del programa de la 'marca azul'. Ya se ha especulado la posibilidad que Sheamus y Cesaro pasen a SmackDown Live, al igual que el campeón de los Estados Unidos, Jeff Hardy.



Por el momento no hay nada confirmado y solo nos queda esperar hasta las 7 de la noche para saber que superestrellas pasarán al programa de la marca azul.



Hoy también conoceremos que pasará con el duelo entre Shinsuke Nakamura y el campeón de WWEAJ Styles. Todo esto por Fox Sports 3 a las 7:00 p.m.



Dolph Ziggler, Jinder Mahal y Bobby Roode fueron algunas de las superestrellas que pasaron a Monday Night RAW, gracias al WWE Superstars Shake Up.



Junto a ellos, Natalya, Breezango (Fandango y Tyler Breeze), Ruby Ryot, Liv Morgan y Sarah Logan, además, de Baron Corbin llegaron al programa de la marca roja.



A ellos se suman Kevin Owen y Sami Zayn, que ya no iban a seguir en SmackDown Live. Otra superestrellas que llegó a WWE Monday Night RAW fue Drew McIntyre directamente de NXT.

Al finalizar WWE Monday Night RAW también se conoció que Mojo Rawley, Zack Ryder, Chad Gable, Mike Kanellis y The Ascension se sumarán a las filas del programa de la marca roja.



Mientras que The Miz fue confirmado como nueva estrella de SmackDown Live. Recordemos que la llegada de Bobby Lashley, No way José, Ember Moon y Authors of Pain a RAW fueron confirmadas la semana pasada.

​

(Información previa)



WWE Superstar Shake-Up EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. El Universo de WWE se mantiene a la expectativa ya que las principales figuras de Monday Night RAW y SmackDown Live podrían cambiar de marca, esta noche cuando comience el WWE Superstars Shake-Up.





Así es, esta noche las superestrellas de WWE podrían dejar el programa de la 'marca roja' para pasar al de la 'marca azul'. Los gerentes generales de ambos programas Kurt Angle y Paige nos dirán que luchadores pasarán a otra marca.



Podríamos ver al campeón de los Estados Unidos, Jinder Mahal, pasar a WWE Monday Night RAW o al 'endemoniado' Seth Rollins llevar el título Intercontinental a SmackDown Live.



Pero no toda la atención estará en este inicio del WWE Superstars Shake Up en RAW, esta noche Matt Hardy y Bray Wyatt se enfrentará a The Revival para determinar quienes serán los próximos retadores a los títulos en pareja.



También conoceremos qué pasará con el enfrentamiento entre Ronda Rousey y Stephanie McMahom, además, de quién será el primer rival de Bobby Lashley en su regreso y como se calienta el nuevo reto de Roman Reigns a Brock Lesnar.



WWE Superstars Shake-Up comenzará esta noche en WWE Monday Night RAW desde las 7 de la noche por Fox Sports 2.