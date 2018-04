WWE Superstar Shake-Up EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. El Universo de WWE se mantiene a la expectativa ya que las principales figuras de Monday Night RAW y SmackDown Live podrían cambiar de marca, esta noche cuando comience el WWE Superstars Shake-Up.



Así es, esta noche las superestrellas de WWE podrían dejar el programa de la 'marca roja' para pasar al de la 'marca azul'. Los gerentes generales de ambos programas Kurt Angle y Paige nos dirán que luchadores pasarán a otra marca.



Podríamos ver al campeón de los Estados Unidos, Jinder Mahal, pasar a WWE Monday Night RAW o al 'endemoniado' Seth Rollins llevar el título Intercontinental a SmackDown Live.



Pero no toda la atención estará en este inicio del WWE Superstars Shake Up en RAW, esta noche Matt Hardy y Bray Wyatt se enfrentará a The Revival para determinar quienes serán los próximos retadores a los títulos en pareja.



También conoceremos qué pasará con el enfrentamiento entre Ronda Rousey y Stephanie McMahom, además, de quién será el primer rival de Bobby Lashley en su regreso y como se calienta el nuevo reto de Roman Reigns a Brock Lesnar.



WWE Superstars Shake-Up comenzará esta noche en WWE Monday Night RAW desde las 7 de la noche por Fox Sports 2.