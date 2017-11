WWE Survivor Series EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO. Las más grandes estrellas de Monday Night RAW y SmackDown Live se enfrentarán en una esperada colisión, esta noche en WWESurvivor Series.



En esta edición de la famosa Serie de los Sobrevivientes, el campeón más solido de WWE, Brock Lesnar, se medirá al luchador más popular de los últimos tiempos, el monarca de WWEAJ Styles.



La lucha entre Lesnar y Styles será el plato principal de una cartelera llena de superestrellas y enfrentamientos de los campeones de las dos marcas.



El medallista olímpico Kurt Angle encabezará el equipo de Monday Night RAW que se medirá al team de SmackDown. El grupo de la marca roja estará conformada por Triple H, Braun Strowman, Finn Bálor y Samoa Joe.



En tanto Shane McMahon liderara el equipo de SmackDown Live, que está conformado por John Cena, Shinsuke Nakamura, Randy Orton y Booby Roode.



Esta edición de Survivor Series también marcará el retorno de The Shield con los tres miembros originales del equipo Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. Ellos se medirán a The New Day.

Las campeonas de RAW y SmackDown, Alexa Bliss y Charlotte, también tendrán un enfrentamiento en esta edición de Survivor Series, al igual que el campeón Intercontinental The Miz, ante el monarca de los Estados Unidos, Baron Corbin.



WWE Survivor Series se llevará a cabo en el Toyota Center de Houston, Texas y será transmitido para Latinoamérica a través del canal Fox Action del paquete Fox Premiun, desde las 6:30 de la tarde.