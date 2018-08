Las estrellas mexicanas de la lucha libre Pentagón Jr. o 'Penta Zero Miedo' y Rey Fénix habrían tenido contacto con WWE para integrarse a las filas de esta poderosa compañía en los próximos meses, según lo informó el periodista especializado Dave Meltzer.



Meltzer escribió en Wrestling Observer el acercamiento entre WWE y 'Los Lucha Brothers', quienes son conocidos muy conocidos en el circuito independiente de la lucha profesional.



Sin embargo hay un pequeño detalle que podría impedir la llegada de Pentagón Jr. y Rey Fénix sería su actual vínculo con Lucha Underground. Esto podría impedir una pronta llegada de los mexicanos a WWE.



Pese a ello, otros luchadores que tenían vínculo con esta empresa lograron llegar a WWE, como la figura del circulo independiente Ricochet, quien actualmente forma parte del elenco de NXT.



Esta no sería el primer acercamiento entre WWE y los Lucha Brothers. En el pasado la promotora de Vince McMahon habría pugnado por la contratación de Pentagón Jr., sin embargo la oferta no se concretó.



Recordemos que Pentagón Jr. integra el elenco de Impact Wrestling y anteriormente él estuvo en Perú junto a Rey Fénix como parte de los eventos de la promotora nacional Imperio Lucha Libre.



Pentagón Jr. y Rey Fénix no serían los únicos talentos que buscaría fichar WWE. Trascendió que la estrella de New Japan Pro Wrestling Kenny Omega también despierta el interés de la empresa.