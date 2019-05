WWE: 'The Freak' Lars Sullivan acabó con la No Way José y toda su 'línea de conga' | VIDEOS

El nuevo monstruo de WWE, Lars Sullivan, también hizo una aparición sorpresiva en Monday Night RAW y esta vez su víctima fue No Way José y toda su 'Conga Line', a quienes dejó tendidos en el piso, luego de una paliza.



Como ocurre en WWE SmackDown Live, Lars Sullivan apareció en RAW para destruir a sus oponentes. Esta vez su víctima fue el dominicano, No Way José.



Pero 'The Freak' Lars Sullivan no solo acabó con No Way José, 'la línea de Conga' del caribeño también fu 'destruida'.

Uno a uno, los bailarines de No Way José fueron cayendo a manos de Lars Sullivan, quien finalmente acabó con el caribeño con su Freak Accident.



Tras acabar con el equipo de su oponente, Lars Sullivan estará la noche del martes en WWE SmackDown Line.