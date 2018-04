WWE The Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita no pudo tener un mejor inicio y es que John Cena se impuso a Triple H, al aplicarle dos veces su famosa finalización 'ajuste de actitud'.



Triple H comenzó burlándose de Cena. Incluso hizo la famosa señal de Cant' you see me del rapero. Esto generó la alegría de todo el público árabe en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulah.



Tanto Cena como Triple H realizaron sus movidas preferidas. 'The Game' puso en serios aprietos a Cena al aplicarle su llave de rendición STF.

Después de sobrevivir a cada uno de sus mejores ataques, John Cena le aplicó dos ajustes de actitud y finalmente logró la cuenta de 3 sobre Triple H. Logrando la victoria en esta primera lucha de WWE Greatest Royal Rumble.



El público apoyó a ambas leyendas, en este encuentro que resultó por demás entretenido, demostrando porque John Cena y Triple H son dos de las más grandes figuras de WWE, pese a los años.