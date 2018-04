WWE The Greatest Royal Rumble EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE FOX ACTION. The Greatest Royal Rumble o simplemente la Batalla Real más grande de la historia de WWE es el evento deportivo más esperado del fin de semana y tu tendrás la mejor información en Trome.com.



Como no podía ser de otra manera, en Trome.com tendremos toda la información de The Greatest Royal Rumble de WWE EN VIVO Y EN DIRECTO. No te perderás ni el más mínimo detalle.



Por primera vez serán 50 superestrellas de la WWE, que entrarán al ring en este gran evento en Arabia Saudita. Y como es costumbre en cada batalla real vamos a tener grandes sorpresas en The Greatest Royal Rumble.





WWE The Greatest Royal Rumble será el escenario perfecto para la reaparición de Rey Misterio Jr y también The Great Khali, también se ha especulado sobre la participación de Hornswoggle y hasta el retorno de Dean Ambrose.



Pero sin duda alguna, la pelea que se robará todas las miradas en WWE The Greatest Royal Rumble será el encuentro de revancha entre el campeón Universal Brock Lesnar ante el 'Big Dog' Roman Reigns. Esta vez en la temida jaula de acero.

El Campeonato Universal ESTA EN JUEGO MAÑANA cuando @WWERomanReigns desafíe a @BrockLesnar dentro de la Jaula de Acero en #WWEGRR.

¿A quién ves como ganador? pic.twitter.com/Bs1XEUtCIW — WWE Español (@wweespanol) 27 de abril de 2018

El enterrador The Undertaker también hará su reaparición y The Greatest Royal Rumble se enfrentará al 'bruto búlgaro' Rusev, en una pelea de ataúd, la especialidad del 'amo de las criaturas de la noche'.



Y para los amantes de la vieja escuela de lucha, John Cena y Triple H se verán las caras en un mano a mano, después de 10 años.





El título más importante de WWE, el título mundial no podía faltar en esta fiesta que será The Greatest Royal Rumble. Por ello el campeón AJ Styles defenderá su presea ante Shinsuke Nakamura.



También estarán en juego los cinturones en pareja de RAW. Matt Hardy y Bray Wyatt se medirán a Sheamus y Cesaro, mientras que por el título Intercontinental veremos a Finn Bálor, The Miz, Samoa Joe y Seth Rollins.

En esta grandiosa velada de WWE los cinturones en pareja de SmackDown Live, así como el título crucero también estarán en disputa.



WWE The Greatest Royal Rumble se llevará a cabo en el estadio de la ciudad deportiva de King Abdullah en Jeddah, Arabia Saudita y será emitida en vivo y en directo por Fox Action desde las 11 de la mañana (hora peruana).