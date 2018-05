Jeff Hardy quedó fuera de la lucha de escaleras de WWEMoney in the Bank , al ser derrotado, de manera sorpresiva, por The Miz en SmackDown Live.



La mayor parte de la lucha fue para el lucimiento de Jeff Hardy. Vimos 'la poesía en movimiento' y el Swanton bomb, además de otras impresionantes movidas.

Al momento del final, Jeff Hardy le aplicó su Twist of fate y luego sel Swanton Bomb al Miz. Parecía que tenía todo listo, pero su rival logró revertir la acción y lograr la cuenta de tres.



Gran victoria de The Miz, que no la pasó bien la gran parte del combate ante el campeón de los Estados Unidos, en esta clasificatorio a la lucha de escaleras en Money in the Bank.

The Miz se convierte en el primer clasificado de SmackDown Live a Money in the Bank, mientras que por Monday Night RAW, Braun Strowman y Finn Bálor serán sus representantes.